(Di venerdì 12 maggio 2023) Larespinge le accuse di, tema in agenda del G7 finanziario in corso a Niigata e in quello dei leader della prossima settimana a Hiroshima, e punta il dito contro gli Usa, "...

Larespinge le accuse dieconomica, tema in agenda del G7 finanziario in corso a Niigata e in quello dei leader della prossima settimana a Hiroshima, e punta il dito contro gli Usa, "...Il documento arriva mentre i Paesi del G7 intendono inviare un segnale allaquesto mese annunciando uno sforzo congiunto per contrastare la 'economica', ma faticano a trovare un ...... in posizione di vistosa subordinazione, rispetto agli interessi della, e, secondo gli esperti, anche dieconomica. Secondo le dichiarazioni di alcune fonti vicine al fascicolo ...

Cina, 'coercizione economica Usa i primi da condannare' - Asia Agenzia ANSA

La Cina respinge le accuse di coercizione economica, tema in agenda del G7 finanziario in corso a Niigata e in quello dei leader della prossima settimana a Hiroshima, e punta il dito contro gli Usa, " ...NIIGATA, GIAPPONE (Reuters) - I leader finanziari del G7 discuteranno questa settimana l'idea di attuare controlli mirati sugli investimenti in Cina, considerata dagli analisti come un'arma a doppio t ...