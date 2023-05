Cina | Borrell | Importante ridurre la nostra dipendenza

(Di venerdì 12 maggio 2023) I ministri degli esteri degli Stati membri "sono d'accordo sulla necessita' di ricalibrare lastrategia per i rapporti con la", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per la politica ...

Durante la conferenza stampa finale,ha ribadito la necessita' di vedere la"in modo realistico", come "rivale, partener e concorrente". "Dobbiamo poi ridurre la nostra dipendenza dalla ...Ma 'le relazioni non si svilupperanno normalmente' se laappoggerà la ...In una lettera inviata ai 27 Paesi membri l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josepha sottolineato 'l'importanza di ridurre i rischi e le dipendenze eccessive' dalla. 'Ciò richiederà la diversificazione delle catene di approvvigionamento dell'Ue, la riconfigurazione ...

Al vertice dei Ministri degli Esteri in Svezia, l'Alto rappresentante Ue ha presentato le linee guida per "ricalibrare" i rapporti con Pechino. Valori, sicurezza economica e sicurezza strategica i tre ...L’inviato di Pechino, Li Hui, sarà lunedì in Ucraina a inaugurare un tour europeo. Stavolta c’è un accenno di ottimismo. Xi usa la pace per tenersi amica ...