Ciao Darwin | Giulia Salemi sostituita da Soleil Sorge | parla Sonia Bruganelli

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un nuovo gossip coinvolge, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis, l’influencere l’ex gieffina. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, lasarebbe dovuta essere caposquadra del gruppo delle influencer ma qualcosa sembra essere andato storto nella puntata andata in onda questa settimana. La sua L'articolo

GF VIP, Giulia Salemi nuova opinionista Il commento di Alfonso Signorini La sostituzione di Giulia Salemi con Solei Sorge aTante le ipotesi effettuate sulle motivazioni alla base della sostituzione di Giulia Salemi con Solei Sorge. E in merito non sono mancate nemmeno le critiche a Sonia Bruganelli, accusata ...Casting2023 a Roma: ecco dove, quando e come candidarsi Bella Ma': al via i casting a Roma Insomma, la notizia è proprio questa: i casting per la seconda stagione del programma tv di Rai Due "...Salta la partecipazione adi Giulia Salemi che sembrava pronta per il programma. 'Colpa' di Alfonso Signorini... Cosa sta succedendo tra Giulia Salemi , Sonia Bruganelli eSembra proprio che ci sia ...

Ciao Darwin, "fatta fuori dalla Bruganelli": caos da Bonolis Liberoquotidiano.it

Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che i rapporti tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi si siano incrinati dopo un temporaneo idillio. Molto strano date le belle parole che le due si sono recipro ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...