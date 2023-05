Ciao Darwin | fatta fuori dalla Bruganelli Bomba Mediaset | caos da Bonolis

(Di venerdì 12 maggio 2023) Che fine ha fatto Giulia Salemi? Non è un caso da Chi L'Ha Visto?, ma la domanda resta e riguarda le registrazioni della nuova edizione di, in cui la conduttrice italo-persiana ha marcato visita e, invece, avrebbe dovuto capeggiare le “influencers” e gareggiare contro i “Lavoratori” capitanati da Cristina Quaranta, tornata a lavorare come cameriera, dopo l'ultima esperienza al GFVip. Qualcosa pare essere andato storto, la Salemi è stata sostituita con un altro volto noto del web ed ex-partecipante del Grande Fratello, cioè Soleil Sorge. Ci sarà mica lo zampino di Sonia, produttrice della trasmissione? Lei ha sempre avuto un debole per Soleil, l'ha sempre difesa anche durante il reality di Alfonso Signorini, al contrario di Giulia Salemi, con cui ci sono stati diversi screzi. Scaramucce da tv, sembra, ...

