Chiusura della campagna elettorale di Fabio Comida ed Eva Ubaldini Lega | una Fiumicino cardioprotetta e attenta ai giovani

Campagna elettorale al rush finale a Scafati . Questo pomeriggio alle 16:30 a piazza Vittorio Veneto arriverà il ministrocultura Gennaro Sangiuliano per lacampagna elettorale di Cristoforo Salvati , in campo per Fratelli d'Italia. 'È il momento delle scelte - annuncia Salvati - Dopo 4 anni passati a lavorare per il rilancio sappiamo ...Hong Kong positiva La Borsa di Tokyo avvia l'ultima sedutasettimana all'insegnacautela dopo lamista degli indici azionari statunitensi, con l'attenzione degli analisti ...... che mercoledì pomeriggio è stata brutalmente aggredita da uno sconosciuto all'internosua ...la vittima aprisse il portone di ingresso e con un piede lo ha tenuto fermo per impedirne la. ...

Elezioni, appuntamento doppio per la chiusura della campagna elettorale di Michele Conti PisaToday

Una scuola primaria vicino Aversa, comune della Campania, ha subito un'invasione di insetti volanti. In risposta a questo, l'amministrazione locale ha agito prontamente per salvaguardare gli studenti ...La squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e in collaborazione con personale Enel alla messa in sicurezza del palo danneggiato.Qualche disagio alla ...