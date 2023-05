Chiara Ferragni si presenta così al suo party di compleanno in ufficio | elegante e chic

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 12 maggio 2023)ha festeggiato il suoanche in, dove si èta con un looked, è davvero bellissima. Sempre più amata e seguita, oggiconta ben 29,2milioni di follower sul suo profilo Instagram. Questi la adorano e la sostengono quotidianamente non perdendosi mai una nuova storia o un post.l’outfit per ilin(Foto Instagram @) -grantennistoscana.itNegli ultimi mesi è finita spesso al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical si è ...