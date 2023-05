Chi sono gli imprenditori della conoscenza

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 maggio 2023) Gli: • Costruttori di fiducia. • Considerano la creatività del personale e la capacità di innovazione come i principali fattori di produzione. • Trattano i clienti come partner e i lavoratoricome generatori di reddito. • Creano reti informali di alleanze e raramente agiscono da soli. • Glitradizionalmente visti come individualisti. Glidi solito emergono da una rete di idee e persone complementari. • Creano e gestiscono relazioni laterali (cioè dove non c’è autorità e non ciordini). • Abbattono le barriere create dall’uomo (culturali, istituzionali e geografiche) che impediscono la condivisione ...