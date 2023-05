Chi ha vinto Pechino Express 2023? Gli #italoamericani Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) . Questa è la risposta che è arrivata ieri sera da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca alla fine di un percorso lungo 8000 km, nel sito archeologico della ex capitale dell’Impero Khmer, il più grande complesso templare al mondo. I due si sono lasciati andare ad un abbraccio e un urlo liberatorio tra gli applausi dei presenti che non possono far altro che complimentarsi per il loro percorso. Ecco il momento postato sui social ufficiali Sky: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Al secondo posto si è piazzata un’altra coppia di favoriti ovvero “I Novelli Sposi” Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La finalissima si è svolta tra le due coppie che sono giunte al termine insieme e che lungo il percorso hanno portato a casa ...