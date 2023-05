Chi ha vinto Pechino Express 2023? Ecco la coppia vincitrice di quest’anno

(Di venerdì 12 maggio 2023) Chi ha? Ieri sera, giovedì 11 maggio, è andata in onda su Sky Uno la finale dell’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Dopo l’eliminazione dei Siculi in semifinale, erano rimaste tre coppie a contendersi la vittoria: gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), i Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta) e le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia). Scopriamo dunque chi sono i vincitori dell’ultima edizione di, per il secondo anno consecutivo trasmesso su Sky. Chi ha– La Via delle Indie (edizione) Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono i vincitori di...

... oggi scesi in campo contro la Fiorentina dopo averil titolo di campioni d'Italia durante la ... grazie di aver dato a noi e anon c'è più un'altra data da ricordare', si è letto sullo ...C'èsi emoziona per la coreografia da brividi dell' Olimpico : "Mi vengono le lacrime". Poi ... "Se finisce 0 - 0 haiper come stai messo.e al ritorno hai Winaldum e Dybala dall'inizio". ...Pare che qualcuno (chissà, non certo Sinner che lo ha trovato in forma ) abbia notato il ... Storicamente Roma è stato un bellissimo torneo per me, quello in terra battuta dove hodi più (6 ...

Chi ha vinto Pechino Express 2023 Tag24

I vincitori di Pechino Express 2023 arrivano con un colpo di scena con il giallo penalità: i vincitori portano a casa Chi ha vinto Pechino Express 2023 è una delle tre coppie arrivate in finale: gli i ...Pechino Express, il reality tutto all’insegna dell’avventura targato Sky, da diverse settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E ora, tra una prova e l’altra, la gara è davver ...