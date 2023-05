(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo l'annuncio del proprietario di, che però non specificava il suo nome, arriva anche l'ufficialità della Nbc Universal per cui ha lavorato, finora,. "lascerà l'azeinda con effetto immediato" si legge in una nota della multinazionale dei media

Yaccarino Già perchéYaccarino è entrata a Nbc Universal nel 2011, società di infotainment di proprietà di Comcast Corporation, che nel corso degli anni è via via salita ai vertici ...Al contrario di Musk, che ha spesso ridicolizzatotemeva il virus, e ha lottato per tenere ... Il nuovo Ceo di Twitter, insomma, èYaccarino , per dieci anni a capo dell'advertising della Nbc ...Yaccarino Lavorava con Nbc Universal da più di un decennio, dove ha migliorato l'efficacia della pubblicità. In qualità di responsabile delle vendite pubblicitarie di NBCU, è stata ...

Chi è Linda Yaccarino, la nuova Ceo di Twitter che non c'entra nulla con Musk la Repubblica

La scelta del multimiliardario statunitense è andata su una figura che negli Stati Uniti è vista come di primissimo piano nel settore della comunicazione e della pubblicità ...