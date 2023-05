Chi è Linda Yaccarino | la donna scelta da Musk per guidare Twitter

(Di venerdì 12 maggio 2023) Saràla nuova amministratrice delegata di. È lei lada Elonper prendere le redini del popolare social network, recentemente acquistato dal patron della Tesla, allo scopo di rassicurare gli investitori preoccupati per il nuovo corso dell'azienda. "Sono...

E aggiunge: 'si concentrerà principalmente sulle operazioni di business, mentre io mi concentrerò sulla progettazione di prodotti e nuove tecnologie. Non vedo l'ora di lavorare conper ...Yaccarino è la nuova amministratrice delegata di Twitter . La comunicazione da parte di Elon Musk è arrivata con qualche mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia: solo ieri il miliardario,...Yaccarino Già perchéYaccarino è entrata a Nbc Universal nel 2011, società di infotainment di proprietà di Comcast Corporation, che nel corso degli anni è via via salita ai vertici ...

La svolta che un po’ tutti stavano aspettando è arrivata ed è donna: Linda Yaccarino è la nuova CEO di Twitter, sostituendo in questo modo Elon Musk. Chi è e dove ha lavorato finora Ecco di seguito t ...La scelta del multimiliardario statunitense è andata su una figura che negli Stati Uniti è vista come di primissimo piano nel settore della comunicazione e della pubblicità ...