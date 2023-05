Chi è Li Hui | il diplomatico cinese che incaricato di cercare la pace tra Russia e Ucraina

L'alto diplomatico cinese Lisi recherà in Europa come 'rappresentante speciale' della Cina nel conflitto, nel tentativo di contribuire a realizzare un cessate il fuoco e, in ultima analisi, una ...... non solo un tema ma quasi un motto, un desiderio che portalo esprime a travalicare la ... Emmanuel Carrère , V13 (Adelphi), tradotto da Francesco Bergamasco - Prix Ajourd'; Esther Kinsky , ...parla di 'tradimento' della Russia ad opera di Cina e India,di 'condanna',di '... al fatto che il rappresentante speciale inviato dalla Cina a Kiev sia nientemeno che Li, che per ...

Chi è Li Hui, il diplomatico cinese incaricato di cercare la pace tra Russia e Ucraina Globalist.it

Li è stato ambasciatore della Cina a Mosca per un decennio fino al 2019, e ha decenni di esperienza diplomatica nell'allora Unione Sovietica e nei suoi resti negli anni successivi al suo crollo. Ma no ...Nhóm 5 nghi phm cup 1 chic tivi b Công an H.Ðông Hi (Bc Liêu) tm gi hình s d diu tra v hành vi cup tài sn.