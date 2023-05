Chi affronterà Camila Giorgi al prossimo turno? Sfumato il derby con Trevisan | i precedenti

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il secondodel torneo WTA Roma 2023 di tennis ha visto il successo di, che ha superato la russa Ekaterina Alexandrova, numero 15 del seeding, per 6-4 6-2, proiettandosi in questo modo al terzo, in programma domenica. La prossima avversaria dell’azzurra sarà la ceca Karolina Muchova, che ha privato l’Italia di unai sedicesimi, battendo Martina, testa di serie numero 18, con lo score di 3-6 6-3 7-5: tra due giorni ci sarà il secondo incrocio tra le due. La ceca Karolina Muchova lunedì 8 maggio si trovava al numero 52 del mondo, mentresi attestava alla posizione numero 37: la ceca ha vinto l’unico precedente, risalente al secondodi Wimbledon 2021, quando si impose in tre set ...