Chelsea | dall’Inghilterra sicuri | Pochettino parlerà con Lukaku per decidere il suo futuro

(Di venerdì 12 maggio 2023) Mauriciosarà il prossimo allenatore dela partire dalla nuova stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Express Sport, il tecnico argentino prima di lasciar partire Romeluvorrà parlare con lui per chiarire meglio la situazione e valutare la permanenza.IN BILICO – Romeludalla prossima stagione giocherà ancora all’Inter o resterà al? Questo il dubbio in questo finale di stagione. Il club inglese dal prossimo anno cercherà disperatamente un nuovo attaccante, considerate come sono andate le cose nel corso di questo campionato. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, Mauriciosarà il prossimo allenatore dele vorrà vederci chiaro suldell’attaccante ...

... Cesare Casadei c on il Reading in, Samuel Giovane ...2003 è in prestito alla Football League Championship dalche ...alla Football League Championship dalche lo comprò'...... sostituire l'ex fuoriclasse azzurro Kalidou Koulibaly , approdato alal termine della stagione passata. Il numero 3 partenopeo è passato'essere un giocatore semi - sconosciuto, a ...Ovviamente identici gli introiti generati'accesso agli ...e Salisburgo. La sfida di stasera tra Inter e Benfica ... la Spagna seconda e l'nettamente prima, con conseguente ...