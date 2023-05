Che tempo farà oggi a Salerno e Avellino? Gli esperti dicono di stare in guardia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 12 maggio 2023) Carissimi amici di :, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Quali saranno le vicende metereologiche dia - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli ed area Vesuviana Le previsioni del meteo per la città di Napoli diindicano precipitazioni, con piogge leggere che persistono per gran parte della giornata. L'umidità sarà del 59% e la temperatura media sarà di 19.71 gradi Celsius, con una minima di 15.55 gradi Celsius e una massima di 20.04 gradi Celsius. La velocità del vento sarà moderata, raggiungendo i 7.28 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà del 0%. Per affrontare al meglio questo clima a Napoli, consigliamo di portare con sé un ombrello e indossare vestiti impermeabili per proteggersi dalle piogge leggere. Inoltre, è consigliabile essere prudenti durante la guida e ...