Chanel | la Cruise 2023 2024 è un divertissement glamour

(Di venerdì 12 maggio 2023) Life&People.it Il fascino degli Stati Uniti e la nostalgia anni Ottanta. Applausi a scena aperta a Los Angeles per la, collezione andata in scena presso il suggestivo scenario dei Paramount Pictures Studio, spazio che racchiude al suo interno proprio i tratti caratteristici della sfilata, in cui convergono amore per l’avanguardia e rilettura del passato, il tutto chiaramente senza non perdere mai il focus sulla contemporaneità. Cinema e moda: un connubio immortale La potenza attrattiva della settima arte continua dunque a dialogare in modo brillante con il mondo del fashion. In questo caso infatti lo show è anticipato da un mini film, firmato da Inez & Vinoodh, adatto per cospargere tutta la venue di quell’atmosfera tipicamente 80’s che contrassegnerà tutto il défilé, ponendo l’accento ...

ha momentaneamente lasciato Parigi per volare sotto il sole di Los Angeles: la casa di moda ha presentato la collezione2024, intitolata 'Workout' con una sfilata ai Paramount ...Cocoamava il cinema. Dalle immagini in movimento sullo schermo aveva preso l'idea fondamentale del suo stile, la visione dinamica di una moda capace di liberare il corpo femminile. Nel 1931 era ...Penelope Cruz in DOLCE&GABBANA Credits: Getty Images Spostandoci a Los Angeles invece, la sfilata2024 firmata Virginie Viard, ha portato in passerella il glamour anni '20, i completi ...

La città di Chanel. La sfilata Cruise 2023/2024 a Los Angeles, glamour a tutto sprint Io Donna

For its Cruise 2024 collection, Chanel mounted their fashion show in Planet Hollywood, Los Angeles, attracting celebrity power — paying homage to the decades-long history between the luxury label and ...Alia Bhatt jetted off to Seoul to attend Gucci's Cruise Show 2024 as the Indian Global Ambassador of the fashion label. Check out what the actress posted.