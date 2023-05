Champions League | UEFA chiarisce | «La finale sarà a Istanbul»

(Di venerdì 12 maggio 2023) La, dopo le indiscrezioni che nelle ultime ore si sono rincorse su un presunto spostamento della sede per ladi(vedi articolo), ha emanato un comunicato. Questa eventualità è stata smentita. Resterà tutto invariato. COMUNICATO ? La, dopo le ultime indiscrezioni circolate nelle ultime ore, ha diramato un comunicato ufficiale. Con questo è stato reso noto che non cambierà la sede per ladiprevista il 10 giugno. «A seguito di alcune notizie imprecise e infondate dei media, lavuole chiarire la posizione sulladidel 2023. Questa si svolgerà acome da programma, il 10 giugno ...

Zhang vede "quota 100 milioni": con la finale l'Inter sfonderebbe la tripla cifra di ricavi dall'Europa La Gazzetta dello Sport

"A seguito di alcune notizie imprecise e infondate dei media", la Uefa in una nota "vuole chiarire la posizione sulla finale di Champions ...Battaglie, finali o sfide decisive: tanti appellativi per definire le ultime quattro partite di campionato fondamentali per staccare il biglietto per ...