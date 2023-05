C’era un uomo nella vita di Stefania? La prima a denunciare ai carabinieri fu un’amica

(Di venerdì 12 maggio 2023) Mapello. Tutto contribuisce ad alimentare il mistero attorno alla morte diRota, la 62enne trovata morta in casa lo scorso 22 aprile a Mapello. Persino la luce che almeno da mercoledì è accesa all’esterno del secondo piano dell’abitazione, passata al setaccio daie attualmente sotto sequestro (quindi off-limits per chiunque); anche il tempo che avrebbe speso in compagnia di un, tra i viali alberati che portano al Santuario della Madonna di Prada. Unl’avrebbe anche riaccompagnata a casa più volte in auto, senza però varcare la soglia dell’abitazione. Del resto, è tra le frequentazioni diche gli inquirenti stanno cercando informazioni utili a risolvere il giallo. Oltre all’misterioso, si sa che la 62enne si prendeva cura di alcuni anziani. E ...

...da dirigenti di chiara fama - si alza e applaude all'e al ... L'IMPEGNO'è il ruolo ma'è anche la persona che si appresta a ...iniziato come agente ausiliario - ricorda Giannini - all'epoca...E' ancora Gatti l'della provvidenza della Juve: un suo colpo ... Non'è Fagioli, bensì un altro ex Next Gen, Miretti, a ... anche se il giocofermo per offside. E' l'ultimo squillo dei ...... si può conservare nel cuore sino all'anno prossimo quando ancora una volta, lo sparo non è fastidioso ma, un regalo dell'al mondo. Esserci è un privilegio. Per chi nonil racconto è lo ...