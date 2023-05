Cento Ferrara | scontro tra due auto | morta la carabiniera Emily Vegliante | grave il collega

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un incidente stradale nella giornata di ieri, giovedì 11 maggio, anel Ferrarese ha provocato la morte di una, 23 anni, di origini campane in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. A scontrarsi su via Modena, nei pressi della curva per Renazzo, una Fiat Punto che, pare, scrive il Resto del Carlino, non avesse l’airbag e una Peugeot. Feritemente anche altre persone coinvolte nello schianto: il conducente del veicolo su cui la vittima,, viaggiava, anch’egli carabiniere e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso in gravi condizioni. L’uomo a bordo dell’altramobile, è stato portato invece, nella struttura sanitaria di Cona. Secondo una prima ricostruzione, i due militari, che viaggiavano a bordo della ...

Un incidente stradale nella giornata di ieri, giovedì 11 maggio, anel Ferrarese ha provocato la morte di una carabiniera, 23 anni, di origini campane in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. A scontrarsi su via Modena, nei pressi della curva ...

Incidente a Cento (Ferrara): muore ragazza ventenne il Resto del Carlino

Vittima di un grave incidente in auto mentre è in servizio, Emily Vegliante è morta sul colpo a 23 anni: lascia un bimbo piccolo ...Solopaca in lutto, è morta la carabiniera Emily Vegliante. Un sinistro stradale rivelatosi fatale per la donna ...