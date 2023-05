«Cecchi Paone è una persona orrenda» | l' attacco dell' ex naufraga dopo l' addio all' Isola dei Famosi

Alessandroha partecipato alla versione italiana dell' Isola dei Famosi per ben tre volte, diventando il concorrente più frequente nella storia del programma. Tuttavia, non è mai riuscito a ...Come riportato da Biccy, il simpatico naufrago de L'Isola dei Famosi , che ha sempre cercato di smascherare i "finti" concorrenti, ha dichiarato: Leggi anche Alessandroe Alessandro si ...L'ANNUNCIO - Nel corso della puntataaveva in effetti protestato per la nuova formazione delle tribù: 'Io e Simone abbiamo iniziato come coppia e così vogliamo terminare. Sono pronto a lasciare se non ci sarà'. E in effetti ...

"Isola dei famosi 2023", Cecchi Paone e Simone Antolini lasciano il reality TGCOM

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei famosi. La notizia, che era nell’aria già da ieri, in queste ...Alessandro Cecchi Paone ha partecipato alla versione italiana dell'Isola dei Famosi per ben tre volte, diventando il concorrente più frequente nella storia del programma. Tuttavia, ...