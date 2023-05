“C’è il suo nome” Amici 22 | la scoperta su Angelina a poco dalla finale | cosa è saltato fuori

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023)22, chi vince la? Il talent show di Maria De Filippi è arrivato alla resa dei conti. Dopo mesi di battaglie a colpi di danza e performance da brividi e tante tantissime emozioni i ballerini e i cantanti selezionatiScuola sapranno chi tra loro avrà meritato l’ambitissimo primo posto. Da anni ormai il programma sforna piccole o grandi star del firmamento dello spettacolo italiano e non solo. Tutti, però, ricevono dallo show risposte in grado di orientare e far brillare i loro talenti. Oppure qualcuno no, cambia strada, perché non riceve quello che spera. Ma non è la fine, la vita riserva sempre grandi sorprese. Come il fatto, tanto per fare un esempio, che il vivace Wax,incline ad accettare critiche e ‘scappellotti’ da parte dei maestri o di chi per loro, sia arrivato ad un passo dal sogno. E ...