Cassaintegrati Alitalia senza assegni da gennaio Oggi scade di nuovo l’esclusiva per la vendita del 40% Ita a Lufthansa

(Di venerdì 12 maggio 2023) Per molte famiglie la situazione, che già non era rosea, si sta facendo drammatica. Ia zero ore di, lasciati a casa da fine 2021 mai più non riassorbiti nella nuova e più piccola Ita Airways, al 100% del Tesoro, da 5 mesi non ricevono più l’assegno che spetterebbe loro. Arrivati ormai a metà maggio, l’Inps ha pagato solo la cassa base di. L’Istituto di previdenza dice che, in amministrazione straordinaria, manda dati sbagliati e confusi. I conti son complicati e quindi tutto è (molto) rallentato. Certo è che per alcuni dei 1.200 percettori, le difficoltà e i problemi iniziano ad essere pesanti. Qualcuno avanza anche ipotesi più maliziose. Nei tribunali sono in corso una valanga di cause di lavoro in cui gli ex dipendenti dicontestano che il passaggio ...