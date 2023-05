Caso Tav ma la Francia rassicura | Nessun rinvio deciso

I primi treni ad alta velocita' sulla Torino - Lione dovrebbero transitare nel 2033, ma c'e' il rischio che la nuova ferrovia possa bloccarsi prima di partire. Il nodo da sciogliere, ora, sono i ..."Il governo francese non ha deciso nessun rinvio nel calendario relativo allaLione - Torino": lo ha detto oggi all'ANSA il ministro dei Trasporti, Clément Beaune, ... "Non si tratta in nessun- ......tratta in nessun- ha precisato Beaune - di una decisione del governo e il nostro calendario resta immutato". Virano, la Francia non può permettersi di rinviare i lavori Il rischio che la...

Caso Tav con la Francia ma Parigi assicura, 'non c'è rinvio' Agenzia ANSA

I primi treni ad alta velocita' sulla Torino-Lione dovrebbero transitare nel 2033, ma c'e' il rischio che la nuova ferrovia possa bloccarsi prima ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...