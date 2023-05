Caserta | infiltrazioni d’acqua in un asilo | la denuncia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nonostante sia stato oggetto di lavori di impermeabilizzazione da oltre 32mila euro appena due anni fa, proseguono lein undi. Uncomunale di, situato in via Cappiello, era stato oggetto nel 2021 di lavori di impermeabilizzazione da oltre 32mila euro, ma a due anni dalle opere, le

Un asilo comunale di, situato in via Cappiello, era stato oggetto nel 2021 di lavori di impermeabilizzazione da oltre 32mila euro, ma a due anni dalle opere, led'acqua proseguono, e così la basta alzare lo sguardo verso il soffitto del corridoio in questione, pesantemente ammuffito dallee danneggiato in alcune parti. In un tratto la copertura pare sia addirittura ceduta.

