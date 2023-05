(Di venerdì 12 maggio 2023) Mercato immobiliare 'a due velocita'', nella Penisola: se, infatti, nel 2022 sono andate verso il basso le compradi case (in decremento di quasi il 6%, rispetto all'anno precedente), il sole ...

Mercato immobiliare 'a due velocita'', nella Penisola: se, infatti, nel 2022 sono andate verso il basso le compravendite di case (in decremento di quasi il 6%, rispetto all'anno precedente), il sole ...Al loro fianco ci sonoMadiba Network e Pride Off, con cui hanno fondato il collettivo Autodifesa transfemminista , e soprattutto Dilda. Avete letto bene. Dildo, ma al femminile. Non è un penoso ...Cambiamenti radicali difficili da attuare A Imola è atteso il primo, importante, aggiornamento inMercedes. La W14 potrebbe seguire la direzione scelta da Aston Martin, che condivide la power ...

Casa, giu' le vendite, ma cresce il segmento lusso - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

È quanto emerge dal bollettino settimanale del Ministero della Salute, relativo al periodo compreso tra il 5 e l’11 maggio Milano, 12 mag. (LaPresse) – Sono 19.046 i nuovi casi di contagio registrati ...Un uomo di 94 anni ha salvato la sua vicina di casa dallo stupro. Ha sentito le sue urla ed è intervenuto con una scacciacani.