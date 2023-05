Carta d' Identità Elettronica | più semplice e veloce La guida come accedere ai servizi

Lad'elettronica (Cie) è ancora più semplice, veloce e sicura . Come fanno sapere il ministero dell'Interno, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Poligrafico e Zecca dello ...A pochi giorni dall'arrivo della nuova app CIEID dellad'Elettronica , si è conclusa la fase di sperimentazione per utilizzare il documento d'del nostro paese come SPID sui siti della pubblica amministrazione e dei privati. Come ...La Cie: le novità Già nelle ultime settimane si era parlato di una modifica al sistema did'elettronica che doveva avvicinarsi proprio all'uso dello Spid come facilità. Oggi il ...

Carta d'identità a Roma: open day 13 maggio: tutte le informazioni RomaToday