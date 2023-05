Carrara Studi Aperti 2023 | viaggio nella bellezza il 10 e 11 giugno

(Di venerdì 12 maggio 2023) 12 maggio. Da Michelangelo a Quayola, passando per Donatello, per il Duomo di Pisa, per Canova e molti altri, la storia della scultura e dell’arte mondiali sono segnate dal marmo di: da qui viene una della materie prime più pregiate al mondo, da cui sono nate alcune delle opere d’arte che hanno accompagnato la storia dell’uomo, regalandodall’epoca romana a oggi. Situata tra il mare e i monti, ai piedi delle Alpi Apuane, al confine tra Toscana e Liguria,apre le porte al pubblico il 10 e l’11(anteprima il 9) con: 50 atelier, laboratori e spazi espositivi, 100 artiste e artisti, 20 eventi collaterali per un’immersione in quei luoghi d’arte caratteristici del tessuto ...

Presentato questa mattina presso la sede di Carrara della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest dal suo Presidente Valter Tamburini e dal Presidente dell'AdSP del ...