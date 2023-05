Caro affitti | una guerra tra poveri in cui gli studenti sono destinati a perdere

(Di venerdì 12 maggio 2023) di Luigi De Falco* Gliin tenda nelle piazze a Roma e Milano hanno il merito di aver sollevato una questione sociale fondamentale: l’enorme bisogno abitativo dei ceti popolari a cui l’edilizia sociale non risponde più da troppi decenni. Le politiche urbanistiche che hanno praticamente azzerato gli investimenti in edilizia sociale e le dinamiche turistiche che stanno rapidamente trasformando i centri storici in grandi contenitori di strutture ricettive (il fenomeno dei B&B sempre più diffusi) e ristorative (il dilagare dei tavolini sulle strade dei centri storici è l’effetto più plastico) stanno sempre più estromettendo larga parte della popolazione residente dalle nostre città. Di questo bisogno abitativo, glil’anello più debole e quindi i primi a subire le barbariche condizioni imposte dalle leggi del ...

17.35,Udu: la protesta va avanti Non si ferma la protesta degli studenti contro il."Le tende restano in piedi in almeno 9 città, tra cui Verona, dove la settimana prossima la ...'Se vogliamo che la scuola e l'università tornino ad essere un vero ascensore sociale dobbiamo garantire agli studenti, sopratutto quelli che provengono da famiglie più fragili, gli strumenti per ...Il presidente della Human Technopole Gianmario Verona a margine della presentazione del MIND Annual Report al MIND Innovation District, ha parlato del tema riguardante ilsottolineando che "C'è la necessità fare un salto di qualità ulteriore dal punto di vista dei sussidi. Mi viene da dire anche che il mondo finanziario deve essere più sensibile (penso all'...

Si estende la protesta dell'Unione degli studenti dopo le affermazioni del ministro Valditara che attribuiva il problema degli alloggi ai comuni gestiti dal centro sinistra ...L'obiettivo della protesta è "far sì che l'università ci offra degli studentati accessibili", dicono gli studenti della Federico II ...