Caro affitti | tende in dieci città Gli studenti | “Presenteremo un contro-Pnrr No agli studentati di lusso | riqualificare edifici vuoti”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Prosegue anche oggi la protesta degliil. Lerestano in piedi a Milano (di fronte al Politecnico), Pavia (Piazza Da Vinci), Verona (Giardino del Polo universitario Zanotto), Padova (di fronte a Palazzo del Bo), Venezia (polo didattico di San Basilio), Bologna (Via Zamboni 36), Firenze (Biblioteca di Lettere in Piazza Brunelleschi), Modena (di fronte al polo di Economia, dal pomeriggio) e Roma (di fronte alla Sapienza). E venerdì sono comparse anche nel cortile di Porta di Massa, una delle sedi dell’Università Federico II a Napoli, con un flash mob indetto dal Collettivo autorganizzato universitario. State smontate invece a Torino, Cari e Perugia, mentre verranno montate lunedì a Trento. L’Unione degli universitari (Udu) si dice “insoddisfatta” ...

... 31enne consigliere del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , che è intervenuto così su Twitter per commentare la protesta degli studenti contro il, ormai diffusa in tutta ...Universitari e, la protesta degli studenti continua tra chi li appoggia a spada tratta e chi li addita come 'fannulloni' con 'poca voglia di sacrificarsi', perché tra tanti studenti sentiti da alcuni ..."Studiate anziché fare campeggio". Le reazioni alla protesta per ile il 'contentino' del governo Le proteste messe in atto dagli studenti che da giorni dormono in una tenda davanti alle Facoltà, ha smosso qualcosa. Arriva, infatti, il "contentino" del ...

Da Nord a Sud, studenti in tenda contro il caro affitti - Speciali Agenzia ANSA

Link scende in piazza e porta gli studenti di fronte all'ingresso della facoltà di Giurisprudenza per protestare contro il caro affitti. La protesta nazionale arriva anche in Puglia.In vista dell'arrivo della ministra Anna Maria Bernini, previsto per il 19 maggio, anche l'Unione degli Universitari di Verona ha installato da ieri sera le tende dentro il giardino del Polo Zanotto d ...