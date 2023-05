Caro affitti | studenti con le tende all' Università di Verona

Il Comune di Milano ha promosso un tavolo per contrastare ildopo le proteste degli studenti . A Palazzo Marino il sindaco Beppe Sala e l'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran hanno incontrato i rettori universitari e una delegazione di studenti ...Leggi Anche, che cosa chiedono gli universitari: dal tetto ai rincari alle residenze per studenti con il Pnrr, ecco le 10 proposte Formalmente, però il fatto di presentarsi come una '...Soprattutto in una fase emergenziale come questa servono, quindi, più tutele da parte dello Stato, come l'incremento del fondoper gli studenti". Da parte del sindacato studentesco non manca ...

Caro affitti e alloggi per gli studenti. Sbloccati subito 660 milioni del Pnrr Corriere della Sera

Continuano le proteste in piazza dei giovani fuorisede che protestano per gli affitti dalle cifre esorbitanti. La risposta dal governo.Il sindaco nel suo podcast: "Stiamo lavorando su alcuni percorsi: sostegno a chi intende realizzare nuovi studentati o la richiesta al Governo di una legge sugl ...