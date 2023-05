Caro affitti | protestano gli universitari di Napoli | si studiano soluzioni FOTO

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDovrebbe essere pubblicata oggi dal ministero dell’Università la manifestazione di interesse per mappare gli alloggi e capire quindi quanti immobili si possono destinare a posti letto per gli studenti. Regioni, Comuni, privati, anche enti ecclesiastici, hanno 60 giorni per reperire gli alloggi disponibili sui quali poi dovranno anche presentare delle schede di fattibilità. L’obiettivo, infatti, è creare un nuovo patrimonio di posti letto per gli studenti in tempi rapidi, senza che siano necessari quindi interventi di ristrutturazione troppo lunghi e complicati ed al tempo stesso avere una mappatura chiara delle disponibilità nei vari territori. Si pensa anche alla riconversione di strutture – da hotel a monasteri a caserme – da poter utilizzare per alloggi a costi bassi per gli. Di tutto questo il ministro dell’Università ...

Universitari in tenda per protesta, dopo Milano tocca a Roma: 'Situazione insostenibile', il Governo sblocca 660 milioni per gli alloggi destinati agli universitari L'allarme dell'Unicef:...Dopo una prima vittoria con lo sblocco dei 660 milioni per gli alloggi universitari, gli studenti di Cambiare Rotta, il collettivo che sta animando la protesta contro il, vengono ricevuti, questa mattina, al Ministero dell'Università e della Ricerca. A breve è prevista una conferenza stampa. Si allarga intanto il fronte della protesta in tutta Italia. ...Universitari e, la protesta degli studenti continua tra chi li appoggia a spada tratta e chi li addita come 'fannulloni' con 'poca voglia di sacrificarsi', perché tra tanti studenti sentiti da alcuni ...

Da Nord a Sud, studenti in tenda contro il caro affitti - Speciali Agenzia ANSA

Una ragazza di 17 anni si è gettata dal bagno della sua scuola a Genova. Stamani si era recata a scuola senza zaino ed era in classe stava per inziare la verifica ...Da giorni si parla del caro affitti per gli studenti universitari che hanno manifestato (e continuano a manifestare) davanti agli atenei allestendo anche delle tende. Proprio ome simbolo della diffico ...