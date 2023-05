Caro affitti | Nevi | Governo sta affrontando bene situazione | Bernini molto determinata

'La protesta non si fermerà qui, andrà avanti oltre l'incontro che abbiamo ottenuto, finché la questione dell'emergenza abitativa e delnon sarà risolta'. A dirlo sono gli studenti de La Sapienza, riuniti in assemblea dopo la mobilitazione, iniziata nella serata di lunedì con l'installazione di tende davanti al rettorato. ...Alessandra Moretti è intervenuta a L'aria che tira , su La7, per affrontare il tema di attualità più caldo, quello legato ale alle proteste degli studenti universitari nelle principali città italiane. 'Vanno realizzate infrastrutture studentesche di qualità, l'Europa finalmente con i fondi di Next Generation ...Lo ha detto Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera intervenendo a Tgcom24 sul. 'Dobbiamo certamente fare di più: questo governo, seppure insediato da ...

Caro affitti, la rabbia di Rosario Trefiletti: "Io sono arrivato al limite della sopportazione, basta criminalizzare i giovani!" La7

Servono case per gli studenti, abitazioni a prezzi calmierati, agevolazioni. E non parlo dell’area di Porta Nuova, lì ci abbiamo rinunciato.Affitti esorbitanti, utenze alle stelle, contratti in nero e residenze universitarie quasi del tutto inesistenti. Anche a Napoli scatta la “protesta delle tende” che negli ultimi ...