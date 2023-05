Caro affitti | il Governo sblocca 660 milioni per gli alloggi universitari

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sull’onda delle proteste, e relative polemiche sui media, di gruppi di studentiper ilnelle grandi città, ilMeloni ha deciso dire 660di euro. Obiettivo: favorire lo sviluppo dia prezzi calmierati, lontano dalle speculazioni, per glifuori sede. La cifra di cui si tratta – 660– è quella prevista dal 2022 per gli. In una nota Palazzo Chigi spiega che il Cdm dell’11 maggio ha autorizzato la presentazione di un emendamento per confermare l’immediata operatività delle misure. Ilinterviene suldopo le proteste degli ...

Gli studenti, stremati dalle milleuno difficoltà a cui vanno incontro per cercare un alloggio , denunciano l'ingente aumento degliche nel capoluogo campano, a fronte del vertiginoso ...Ieri ed oggi, studenti universitari con alcune organizzazioni impegnati anche a Bari in sit - in con le te. Protesta per il, in Puglia come nel resto d'Italia. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia, testo della lettera a firma di Sebastiano Leo assessore all'istruzione, indirizzata ad Anna ...Un tavolo permanente di confronto tra realtà universitarie e ministeri, da quello dell'Università e della Ricerca a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, coinvolgendo anche la Conferenza delle ...

Caro affitti, la rabbia di Rosario Trefiletti: "Io sono arrivato al limite della sopportazione, basta criminalizzare i giovani!" La7

Affitti esorbitanti, utenze alle stelle, contratti in nero e residenze universitarie quasi del tutto inesistenti. Anche a Napoli scatta la “protesta delle tende” che negli ultimi ...La leader del Pd Elly Schlein è stata contestata all'Università La Sapienza, a Roma, da alcuni studenti. Tra le canadesi, piantate sul piazzale, e i ragazzi, si sono levate anche voci molto critiche.