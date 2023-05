Carnesecchi | «Interesse Juve? Il mio cartellino è dell’Atalanta e pianificherò futuro con loro»

... sa guidare la difesa con estrema sicurezza; come per Vicario e, anche Di Gregorio ... sul giocatore sembra esserci l'di squadre di Premier League. I club inglesi, come sappiamo, ...Proprio per via dell'di diversi top club, non è da escludere la possibile partenza, con ... è stato scelto dal 14% dei partecipanti, mentre un altro portiere italiano, Marco, in ...Su Onana c'è l'di diverse big della Premier League, specialmente il Chelsea. E come ... Preziosi per reperire il sostituto su Onana, con l'empolese Vicario in pole sul baby. ...

Cremonese, Carnesecchi: "Futuro L'interesse della Juventus è un sogno ma appartengo all'Atalanta" GianlucaDiMarzio.com

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il portiere della Cremonese, Marco Carnesecchi, è ricercato dalla Juventus, ma di mezzo c'è l'Atalanta di Gasperini ...