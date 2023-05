Carne coltivata in laboratorio | un nuovo tipo di cellule staminali “immortali” per accelerare la produzione

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ottenute da un gruppo di ricercatori statunitensi, non invecchiano e possono in teoria dividersi all’infinito, permettendo di produrre molto di più partire dallo stesso campione iniziale

La produzione dimette il turbo, con la possibilità di coltivare cellule staminali immortali del muscolo di bovini. La tecnica descritta sulla rivista ACS Synthetic Biology e che rende le cellule ...

La carne coltivata mette il turbo con le staminali immortali - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) - Per il momento se ne parla più di quanto se ne consuma ma la carne coltivata, negli ultimi mesi è entrata prepotentemente tra le prefe ...