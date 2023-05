Carlo Verdone umiliato | il retroscena sa dell’incredibile

Leggi su chenews

(Di venerdì 12 maggio 2023)ha raccontato unaccaduto nella prima parte della sua vita in cui è stato. L’episodio sa davvero: ecco che cosa è successo. Oggi è attore e regista di fama nazionale, considerato uno dei più grandi della sua generazione. Eppure il percorso artistico dinon è stato per nulla lineare, soprattutto all’inizio. L’artista romano ha rivelato un piccolo aneddoto che riguarda l’inizio del suo percorso professionale.ha confessato quanto si sentìin quella circostanza, per poi abbracciare il successo.(Ansa Foto) – CheNews.itAttore e regista pluripremiato,ha alle spalle una ...