Carcere di Benevento | incontro tra la Direzione e il mondo del lavoro

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata del 18 maggio 2023, alle ore 10,30, presso la Casa Circondariale di, si terrà untra ladell’Istituto penitenziario e le rappresentanze delartigianale, industriale e agricolo della provincia di. Tale evento si inserisce nel più vasto quadro di iniziative intraprese dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, allo scopo di sensibilizzare la società esterna e, in particolar modo, il settore produttivo alla realtà detentiva, mostrando le potenzialità delpenitenziario. Ilrappresenta per la popolazione reclusa uno strumento essenziale di rieducazione e di sostentamento. Per questo motivo, la volontà del legislatore di aumentare le possibilità ...