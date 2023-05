Carburanti | continua calo prezzi benzina e diesel

il calo dei prezzi dei, mentre tornano a scendere anche le quotazioni dei prodotti raffinati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio ...In crescita di oltre il 50% le voci(16,2 milioni) e concimi (9,7 milioni), buona la ... "Grazie ad un comportamento prudente e ad unaattenzione sull'affidabilità di clienti e ...Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato e' 1,963 euro/litro (1,967 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,891 e 2,029 euro/litro (no logo 1,876). La media del ...

Prezzi carburanti, continua la discesa - Focus Energia Agenzia ANSA

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Continua oggi il calo dei prezzi dei carburanti, mentre tornano a scendere anche le quotazioni dei prodotti raffinati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati ...Continua il calo dei prezzi dei carburanti, mentre tornano a scendere anche le quotazioni dei prodotti raffinati. (ANSA) ...