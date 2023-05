Carabiniera muore in un incidente in auto | Emily Vegliante aveva 23 anni | lascia un figlio piccolo

(Di venerdì 12 maggio 2023)mortale intorno alle 15.30 di ieri, 11 maggio, su via Modena nei pressi della curva per Renazzo a Cento , nel Ferrarese. A perdere la vita nello scontro tra dueè stata,...

... una 23enne originaria della Campania,in sevizio a San Giovanni in Persiceto, nel ... torna e viene travolta dal treno merci: Salimaa 20 anni Grave il conducente Ferito gravemente il ...La giovane, originaria della provincia di Benevento, lascia un figlio piccolo. La mattina del 10 maggio, Gabriele Golinelli, è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente ...M., è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso in gravi condizioni e sta lottando per la vita, mentre per la donna, la22enne Emily Vegliante, che viaggiava con ...

Giovane Carabiniera muore in un incidente stradale, ferito il collega: chi era la vittima BolognaToday

Incidente mortale intorno alle 15.30 di ieri, 11 maggio, su via Modena nei pressi della curva per Renazzo a Cento, nel Ferrarese. A perdere la vita nello scontro tra due auto è stata ...Nello scontro frontale tra due veicoli, una giovane carabiniera di soli 23 anni, Emily Vegliante, originaria della Campania in servizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, ha perso la vita. Il ...