Capri capitale della ricerca | esperti da tutto il mondo per il meeting sull’ipertensione polmonare

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto: è iniziato ieri e si concluderà domani, sull’isola azzurra, uninternazionale di altissimo livello, una patologia che colpisce circa l’1’%popolazione mondiale, mentre la sua forma più pericolosa, l’ipertensione arteriosa, che può provocare danni al cuore, affligge una persona su 20mila. L’evento, il “Focus on Pulmonary Hypertension”, si svolge ogni anno ed è arrivato alla 12esima edizione, ed è organizzato dal dottor Michele D’Alto, responsabile del Centro per la diagnosi e cura dell’ipertensioneCardiologia dell’Università Vanvitelli, presso l’ospedale Monaldi di Napoli ...

... invece posto in evidenza quanto 'Napoli sia diventata ormai, nei fatti, unaeuropea dello ... Da lìsi tocca con le mani. La tappa di Napoli è stata già definita la più bella del mondo: ...... invece posto in evidenza quanto 'Napoli sia diventata ormai, nei fatti, unaeuropea dello ... Da lìsi tocca con le mani. La tappa di Napoli è stata già definita la più bella del mondo: ...... invece posto in evidenza quanto "Napoli sia diventata ormai, nei fatti, unaeuropea dello ... Da lìsi tocca con le mani. La tappa di Napoli è stata già definita la più bella del mondo: ...