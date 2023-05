Cannavaro | «Inter nettamente favorita sul Milan! Grande sorpresa»

(Di venerdì 12 maggio 2023), exe campione del Mondo 2006, si è espresso sulla Champions League e soprattutto sull’Euroderby frae Milan. Le sue parole? Fabio, a Sky Sport 24, dice la sua sull’Euroderby di Champions League: «Vista la partenza dell’l’altra sera, che nessuno forse si aspettava perché c’eratensione come 20 anni fa, per il ritorno è. Il Milan deve fare unapartita per ribaltare la gara, ma l’importante è che una squadra italiana possa andare in finale di Champions League. Comunque vada, se la possono giocare sia con Real Madrid che Manchester City. Si parte alla pari».-News - Ultime notizie e calciomercato...

Ancelotti: Toldo; Cordoba, Materazzi,, Coco (85' Pasquale); J. Zanetti, Di Biagio, Emre; Conceiçao (66' Guglielminpietro), Recoba (72' Kallon); Crespo. All. Cuper EURODERBY 2003: ...Commenta per primo Era il 7 maggio 2003. E l'andata sempre, come in questo caso, Milan -. Venti anni tondi tondi. Da una parte Costacurta - Nesta - Maldini, a centrocampo Gattuso - ...--......ed è logico che gli incontri che andranno a toccare l'epopea della rivalità tra Milan e... venerdì alle 19.30 Fabioracconterà 'L'oro di Napoli'. Sabato alle 12.30 i primi brividi con ...

Cannavaro: "In questo momento l'Inter è nettamente favorita sul Milan. In finale se la può giocare... Fcinternews.it

Vedere i rossoneri in Semifinale ha fatto male ai tifosi azzurri, ma secondo Enrico Fedele c'è altro per cui 'mangiarsi le mani'.Dopo la fine dell'esperienza sulla panchina del Benevento e la gioia per la vittoria dello scudetto del Napoli, Fabio Cannavaro è tornato a parlare per commentare le semifinali di Champions e non solo ...