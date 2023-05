Campionato Primavera femminile | la Juventus batte l’Inter 3-1 e vola in finale

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sarà di nuovocontro Roma. Le bianconere si aggiudicano la seconda semidella Final Four delsuperando 3-1e ottenendo il pass per il match che metterà in palio il titolo di campionesse d’Italia. La squadra di Piccini conquista la sua quartaconsecutiva e domenica alle 17.30 cercherà di avere la meglio sulle giallorosse, vincitrici delle ultime tre edizioni della competizione. La gara sarà trasmessa in diretta sul sito della FIGC e sul canale Youtube della Divisione Calcio.Al ‘Giacinto Facchetti’ di Cologno al Serio, davanti a più di 300 spettatori e sotto lo sguardo attento dei tecnici delle prime squadre Montemurro e Guarino, le calciatrici danno vita a una gara caratterizzata da grandi giocate e repentini ...