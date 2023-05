Camionisti infedeli ai Castelli | soldi in cambio dei furti facili | così spariva la merce dai Tir Bottino da oltre 1 milione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si sarebbero accordati con alcuni autotrasportatori per inscenare dei. Il delitto perfetto: lae loro, in, ricevevano del denaro. Ma quei, avvenutitroppo spesso e controppatà, hanno iniziato a destare sospetti. Per questo i Militari della Guardia di Finanza hanno voluto vederci chiaro e, attraverso mirate indagini, sono riusciti a beccare gli autori. A sparire erano prevalentemente articolati per la casa ed elettrodomestici per un totale didi euro. Un business florido che però ora è stato stroncato dai Finanzieri. Autotrasportatoriaisi accordavano con i ladri per far ...