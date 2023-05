Calciomercato Milan | Maldini pensa a Morata per l’attacco

(Di venerdì 12 maggio 2023), perdei rossoneri Paoload Alvarodell’Atletico Madrid ed ex della Juve Ildella prossima estate si concentrerà moltissimo sul rafforzamento del reparto d’attacco. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, un nome tenuto in grande considerazione da Paoloè quello di Alvaro. Il centravanti dell’Atletico Madrid ed Juve ha il contratto in scadenza nel 2024 e nonostante i dialoghi avviati con il club spagnolo per il rinnovo non ha chiuso le porte all’ipotesi rossonera. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

, per l'attacco dei rossoneri Paolo Maldini pensa ad Alvaro Morata dell'Atletico Madrid ed ex della Juve Ildella prossima estate si concentrerà moltissimo sul ...Ha vinto due supercoppe Italiane (contro Juve e), l'anno scorso ha raggiunto gli ottavi di champions, spaventando il Liverpool, dopo 11 anni (non c'era riuscito neanche il grande Conte). Quest'...Commenta per primo Nemmeno il tempo di smaltire la delusione dopo la sconfitta nella semifinale di andata di Champions League contro l'Inter, che ilè atteso dalla delicata trasferta contro lo Spezia . Delicata perché in palio ci sono punti importantissimi, sia in ottica salvezza per i liguri, sia per continuare la rincorsa a un piazzamento ...

Milan, rivoluzione in estate: possibili 10 addii. Pioli cambia, sale Arnautovic La Gazzetta dello Sport

La vittoria dello scudetto è stata l'apice della gestione De Laurentiis che non si vuole fermare qui, anzi vuole continuare a vincere puntando all'Europa. I ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...