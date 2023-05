Calciomercato | Inter e Juventus pronte a fare colpi di mercato sensazionali! Ferran Torres e Zielinski nel mirino

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 12 maggio 2023) L'si prepara per una grande rivoluzione sul, con nomi importanti già sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Tra questi, spunta quello di, esterno del Barcellona, che potrebbe essere lasciato partire dai blaugrana. Allo stesso tempo, lae il Napoli potrebbero impegnarsi in un'operazione che coinvolge Piotr, in uscita dal club partenopeo e molto richiesto dagli addetti ai lavori. Scopriamo di più su queste trattative e sui possibili scenari futuri. Di cosa parliamo in questo articolo... L'potrebbe rivoluzionare la rosa con giocatori in scadenza di contratto o non considerati utili dalla societàdel Barcellona potrebbe essere un obiettivo per ...