Calciomercato com – Juve | l’agente di Rugani sul rinnovo | ‘Il problema…’ | Mercato

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-12 01:39:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Danieleha solo un altro anno di contratto con lantus.Davide Torchia fa il punto della situazione a Tutto.com: “Adesso non si pone il problema, la priorità è andar bene e fare i risultati. In questo momento, poi, sappiamo benissimo la condizione dentro e fuori dal campo dellantus, non sappiamo quali saranno le decisioni che verranno prese. Il club, da quel che leggo, è sicuro di aver agito correttamente, ci sono delle indagini in corso e vedremo come andrà a finire. Ora sono tutte ipotesi che lasciano il tempo che trovano, la cosa importante è mostrare affidabilità. Perché quando uno è affidabile, non ci saranno problemi di ...

Commenta per primo Il Liverpool è pronto a pagare la clausola rescissoria di Manuel Ugarte - pari a 60 milioni di euro - per assicurarsi le prestazioni del 22enne centrocampista dello Sporting Lisbona.Commenta per primo José Mourinho analizza la vittoria per 1 - 0 in casa contro il Bayer Leverkusen nella semifinale d'andata in Europa League . L'allenatore portoghese della Roma ha dichiarato dopo la ...Commenta per primo I rispettivi campionati possono raccontare una storia tutta loro e quella del Basilea è stata sin qui abbastanza deludente - quinto posto a distanza siderale dai neo - campioni ...

Leonardo Bonucci, nel corso di un intervento alla Rai, commenta il traguardo delle 500 presenze con la maglia della Juve: “Le festeggio contento di aver fatto la storia della Juve, la squadra mi ha re ...Lautaro Martinez é un giocatore fondamentale per l’Inter del presente e del futuro. Ma ora il club nerazzurro, secondo il portale Football Insider, deve prestare attenzione al forte interesse del Manc ...