Calcio | Uruguay C' è l' accordo | Bielsa sarà il nuovo ct

Il tecnico argentino sarà annunciato nei prossimi giorni MONTEVIDEO () - Marcelo Bielsa riparte da una nazionale: manca solo l'annuncio ma El Loco, 67 anni, sarà il nuovo ct dell'. Il quotidiano "Ovacion", che cita fonti interne al consiglio federale, assicura che il tecnico argentino ha accettato la proposta di contratto inviata lo scorso 27 aprile. Bielsa e il suo

Marcelo 'El Loco' Bielsa sarà il nuovo commissario tecnico dell' Uruguay. Lo ha detto all' Associated Press Jorge Canales, membro del comitato esecutivo della federazione calcistica uruguayana. L'ex ...Per la terza volta nella sua carriera dopo Argentina (1998-2004) e Cile (2007-2011), Marcelo Bielsa guiderà una Nazionale: l'Uruguay.