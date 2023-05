Calcio | Thiago Motta ' Psg? Penso al Bologna e alla sfida contro la Roma'

(Di venerdì 12 maggio 2023) "Serve una prestazione di alto livello per cercare di vincereuna grande squadra", dice il tecnico rossoblù- Dribblare non era la sua qualità migliore, ma gestire il gioco sì. E...

Sicuramente non arrivando il risultato da un po' dobbiamo migliorare su qualcosa, in realtà su tutto", spiegaMotta che deve fare i conti con qualche problema di formazione. "Sansone sta ...Il fatto cheMotta (che oltre al Psg piace al Nizza) fissi la propria professionalità sul Bologna lo si evince da due concetti. 'Non avere più l'anno prossimo Dominguez mi dispiacerebbe molto: tutto ciò che ...Motta contro Mourinho. Allievo contro maestro. Con le voci sul futuro del portoghese, l'ex Inter sembra essere nell'elenco dei possibili sostituti in giallorosso. Ora si sfidano uno contro l'...

Calcio: Thiago Motta 'Psg Penso al Bologna e alla sfida contro la ... Tiscali

"Io al Psg Sono concentrato sulla Roma e penso al Bologna, dobbiamo fare una grandissima prestazione contro una squadra forte che ieri ha vinto ancora, ...Iscrizione avvenuta con successo. L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la prossima partita di campionato contro la Roma, che sarà disputata alle ...