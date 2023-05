Calcio | ManCity Guardiola ' Più riposo per Real? Calendario è così'

(Di venerdì 12 maggio 2023) "In Premier dobbiamo rimanere padroni del nostro destino" MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Sono abbastanza sicuro che la Premier League voglia aiutare le squadre, non metterle a disagio. Ma è il,...

"In Premier dobbiamo rimanere padroni del nostro destino" MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Sono abbastanza sicuro che la Premier League voglia aiutare le squadre, non metterle a disagio. Ma è il calendario,...Il club inglese aveva offerto 15 milioni a stagione per 6 anni MADRID (SPAGNA) - Jude Bellingham è sempre più vicino al Real Madrid. Il centrocampista inglese - secondo quanto riportato da Marca - ...Sul centrocampista inglese anche Real eche resterebbero in vantaggio sulle altre pretendenti LONDRA (INGHILTERRA) - Jude Bellingham ha scelto, o meglio avrebbe chiaro in mente in qualce club immagina il suo futuro. Il 19enne ...

Diventa un caso l'allontanamento del padre di Herling Haaland dalla tribuna vip del Santiago Bernabeu di Madrid, durante la semifinale di Champions League tra il Real ed il Manchester City. (ANSA) ...Il giornalista e opinionista Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha così commentato alcuni aspetti dell'andata della semifinale.