Calcio Estero Sky Sport 2022 23 - Premier League | Bundesliga | Ligue 1 12 - 13 - 14 - 18 Maggio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Da oggi, venerdì 12, a giovedì 18nella Casa dellodi Skyspazio ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire in diretta anche in streaming su NOW. Le migliori sfide dellainglese, dellatedesca e della1 francese in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, raccontate con passione e competenza dalla squadra di Sky. Nel weekend, in Inghilterra si giocheranno le partite della 36^ giornata, in Francia quelle della...

Dopo aver esonerato Colin Healy , in seguito all'ennesima sconfitta, il Cork City , club del massimo campionato irlandese, ha deciso di affidare temporaneamente la panchina a Richie Holland . In ...Manca solo l'annuncio, ma Marcelo Bielsa sarà il nuovo CT dell'Uruguay . Dopo le ultime indiscrezioni che parlano del tecnico argentino pronto ad accettare una proposta di contratto da 3,6 milioni di ...... povertà e fragilità fisiche e mentali sia in Italia sia all'. In particolare, opera al ... rappresentata da Jonathan Misrachi, centrocampista e direttore sportivo, è la società dimilanese ...

Calcio estero, il programma del weekend: il Barcellona può vincere ... WilliamHillNews

L'Inter proverà a fare un tentativo, anche se a quelle cifre è più probabile che Dia vada all'estero. I contatti con la Salernitana serviranno per parlare poi di Lorenzo Pirola. Il centrale classe ...Il manager dell’FC Internazionale posa per una foto presso la sede dell’FC Internazionale il 2 maggio 2023 a Milano, in Italia. (Photo by Mattia ...